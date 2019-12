Alitalia, Leogrande nuovo commissario chiamato a tagliare (La Repubblica)

7 dic 2019 ore 10:28

Il quotidiano fa il punto della situazione su Alitalia. Il ministero dello Sviluppo Economico ha individuato in Giuseppe Leogrande, "avvocato esperto di procedura fallimentare ed ex amministratore di diversi gruppi italiani in crisi", il nuovo commissario del gruppo. Nel track record del manager c'è un'esperienza nel mondo dell’aviazione civile tra il 2014 e il 2017, quando ha amministrato e poi guidato da presidente il vettore romano Blue Panorama.

Secondo quanto riporta La Repubblica il nuovo responsabile "dovrà mettere ordine alla flotta di 113 aerei, ridurre i posti di lavoro (oggi circa 11 mila) e costruire le basi per la vendita degli asset".

Le novità, per Alitalia, non sarrebbero però limitate solo al nuovo commissario. Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica "il pacchetto completo pensato per Alitalia contiene anche altri nomi di esperti del settore".

