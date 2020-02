Air Italy verso la liquidazione  (MF)

11 feb 2020 ore 06:02

Il quotidiano finanziario scrive che, secondo quanto gli risulta, per Air Italy "sembra che non ci sia più niente da fare". Sarebbe addirittura "imminente" la comunicazione che "la compagnia aerea verrà messa in liquidazione in bonis".

MF scrive che gli azionisti (Alisarda con il 51% e Qatar Airways con il 49%) hanno convocato una riunione per oggi. Probabilmente sceglieranno "di far fronte a tutti i debiti in sospeso, sia nei confronti dei fornitori sia in quelli dei lavoratori, dopodiché dovrebbero appunto mettere in liquidazione il vettore".

Alla base della scelta, secondo quanto riporta il quotidiano, il fatto che Alisarda e Qatar Airways "non sarebbero riusciti a trovare un accordo sullo sviluppo futuro del gruppo, in particolare sugli impegni economici per far fronte agli investimenti".

