Air Italy, Federalberghi denuncia migliaia di cancellazioni turistiche

Sono numerosissime le prenotazioni che saranno cancellate a causa della messa in liquidazione di Air Italy da parte degli azionisti Alisarda e Qatar Aiways

"Qui alla Bit di Milano i principali tour operator mi mostrano liste di gruppi con migliaia di prenotazioni che saranno cancellate a causa dell'incertezza sulla possibilità di arrivare a Olbia. Fioccano le cancellazioni delle prenotazioni di pacchetti di camere già bloccate. E' già un disastro non solo per il turismo ma per tutta l'economia della Sardegna". Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, parla della crisi di Air Italy, con Adnkronos/Labitalia da Milano, dove si trova per partecipare alla Bit 2020.

Gli effetti della crisi della compagnia aerea messa in liquidazione dagli azionisti Alisarda e Qatar Aiways si sono già fatti sentire da almeno un paio di mesi sul turismo sardo. "E già a settembre avevamo lanciato l'allarme -ricorda Manca- chiedendo di dare alla vicenda l'attenzione che meritava: bisogna considerare che qui stiamo parlando del principale vettore turistico, perché Air Italy è arrivata a trasportare circa 2 mln di passeggeri a Olbia, principale scalo turistico dell'Isola che in totale veicola 3 milioni di passeggeri".

"A Cagliari, l'altro scalo sardo, arrivano 4,5 milioni di persone, ma 'solo' 1 milione sono turisti", aggiunge Manca che poi spiega: "I flussi turistici viaggiano con 1 anno-1 anno e mezzo di anticipo, quindi questa incertezza ha già colpito duro: gli operatori prenderanno altre strade. Ci sono destinazioni nel Mediterraneo, a partire da Croazia, Turchia e Grecia, che possono contare anche su 10 voli al giorno da Milano o Roma e che si avvantaggeranno di questa crisi", conclude Manca.