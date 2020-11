Agenti di commercio e fiorai, la protesta dei dimenticati dal decreto-bis sui ristori (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

11 nov 2020 ore 08:20

Il Corriere della Sera si concentra sulle manovre relative al decreto Ristori di fine ottobre e al Ristori bis, con la possibilità di una aggregazione tra le due misure di sostegno alle attività economiche colpite dal fermo legato alla pandemia di Covid-19.

L'articolo di Fabio Savelli analizza le diverse situazioni in atto e gli aventi diritto al contributo a fondo perduto del 200% rapportato ai ricavi del mese di aprile 2019.

Tra le attività inserite nel decreto troverebbero spazio i negozi di beni non alimentari e non essenziali delle regioni Lombarda, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria. Sarebbero molte invece, secondo il quotidiano, le attività escluse e che non avrebbero gradito il nuovo decreto. Tra queste i fioristi, che avrebbero subito gravi danni, e gli agenti di commercio oltre che i rappresentati.

Una risposta, a sostegno degli esercenti, sarebbe arrivata anche dai tributaristi che avrebbero evidenziato altre categorie fortemente penalizzate dal decreto, portando ad esempio il commercio di calzature.

