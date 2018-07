I market mover della settimana (dal 2 al 6 luglio 2018)

Il 6 luglio sarà diffuso il dato relativo ai nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a giugno. Lunedì 2 giugno prenderà il via l’aumento di capitale di Prysmian

di Edoardo Fagnani

1 lug 2018 ore 14:51

L’appuntamento principale della settimana è quello relativo all’occupazione negli Stati Uniti. Il 6 luglio sarà diffuso il dato relativo ai nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a giugno.

Lunedì 2 giugno prenderà il via l’aumento di capitale di Prysmian.

Mercoledì 4 luglio Wall Street resterà chiusa in occasione dell’Independence Day.







Lunedì 2 luglio



PIAZZA AFFARI

Operazioni straordinarie: Prende il via l’aumento di capitale di Prysmian.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a giugno – Tasso di disoccupazione mensile a maggio – Vendite di autoveicoli a giugno.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno – Tasso di disoccupazione a maggio.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno.

Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero a giugno.





Martedì 3 luglio



MACROECONOMIA

Europa: Indice dei prezzi alla produzione a maggio – Vendite al dettaglio a maggio

Stati Uniti: Ordinativi di beni durevoli (finale) a maggio – Ordinativi industriali a maggio.





Mercoledì 4 luglio



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi a giugno.

Europa: Indice PMI dei servizi e composito (finale) a giugno.

Germania: Indice PMI dei servizi (finale) a giugno.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) a giugno.

Stati Uniti: Wall Street chiusa in occasione dell’Independence Day.





Giovedì 5 luglio



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC del 13 giugno.



MACROECONOMIA

Germania: Ordini all’industria a maggio.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) a giugno – Indice ISM non manifatturiero composito a giugno.





Venerdì 6 luglio



MACROECONOMIA

Italia: Vendite al dettaglio a maggio.

Germania: Produzione industriale a maggio.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a giugno – Tasso di disoccupazione a giugno – Bilancia commerciale a maggio.