Agenda economica del 9 novembre 2018

Ancora trimestrali a Piazza Affari

8 nov 2018 ore 16:36

ITALIA



Terzo trimestre 2018

- FTSEMib: Atlantia; Terna.

- MidCap: Anima Holding; Monte dei Paschi di Siena.

- STAR: Banca Finnat; doBank; Poligrafica S.F.; Zignago Vetro (CdA ore 10.00).

- Standard: Bialetti Industrie; Managment&Capitali; RcsMediagroup.



Incontri con la comunità finanziaria

- Unipol. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 12.00).

- UnipolSAI. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 12.00).

- Telecom Italia. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 14.00).

- Terna. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 15.00).

- Cattolica Assicurazioni. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 09.30).

- Monte dei Paschi di Siena. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 13.00).

- doBank. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018 (ore 15.00).

- Fincantieri. Conference call a commento dei risultati del 3° trimestre 2018.



Borsa Italiana

- Garofalo Health Care debutta a Piazza Affari.



Operazioni straordinarie

- In corso l’offerta pubblica di scambio obbligatoria totalitaria promossa da EssilorLuxottica su Luxottica. L’operazione terminerà il 28 novembre.

- In corso l’aumento di capitale di Clabo. L'operazione terminerà il 16 novembre, mentre i diritti saranno quotati fino al 12 novembre.





RATING



Francia

- DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano (attuale giudizio: “AAA”; outlook stabile).





MACROECONOMIA



FRANCIA

- Produzione industriale a settembre (ore 08.45). Consensus: n.d.



GRAN BRETAGNA

- Pil (prima stima) del terzo trimestre 2018 (ore 10.30). Consensus: n.d.

- Produzione industriale a settembre (ore 10.30). Consensus: n.d.

- Bilancia commerciale (totale) a settembre (ore 10.30). Consensus: n.d.



STATI UNITI

- Indice dei prezzi alla produzione a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.

- Indice dei prezzi alla produzione (escluso alimentari ed energia) a ottobre (ore 14.30). Consensus: +0,2% m/m.

- Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (preliminare) a novembre (ore 16.00). Consensus: n.d.