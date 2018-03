Agenda economica del 9 marzo 2018

Focus sulle indicaizoni della Bank of Japan

di Edoardo Fagnani

8 mar 2018 ore 16:53

ITALIA



Bilanci 2017

- GimaTT

- MolMed

- OpenJobmetis

- TamburiIP

- Vianini

- Mondo TV Suisse



Incontri con la comunità finanziaria

- ePrice. Conference call a commento dei risultati del 2017 e delle linee guida del piano industriale (ore 12.00).



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Prismi. L'operazione terminerà il 22 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 16 marzo.



Borsa Italiana

- Kolinpharma debutta all’AIM Italia.





BANCHE CENTRALI



Banca d’Italia

- Pubblicazione del rapporto mensile sulle banche (ore 11.00).



Bank of Japan

- Comunicazione delle decisioni di politica monetaria. Previsti tassi di interesse invariati; il saggio a breve dovrebbe essere confermato al -0,1%, mentre quello a 10 anni dovrebbe restare fermo allo 0%.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice dei prezzi alla produzione a gennaio (ore 10.00).



GERMANIA

- Produzione industriale a gennaio (ore 08.00). Consensus: +0,5% m/m.

- Bilancia commerciale destagionalizzata a gennaio (ore 08.00). Consensus: 20,7 miliardi di euro.



FRANCIA

- Produzione industriale a gennaio (ore 08.45). Consensus: -0,3% m/m.



SPAGNA

- Produzione industriale a gennaio (ore 09.00).



GRAN BRETAGNA

- Produzione industriale a gennaio (ore 10.30). Consensus: +1,0% m/m.

- Bilancia commerciale (totale) a gennaio (ore 10.30).



GIAPPONE

- Consumi delle famiglie a gennaio (ore 00.30). Consensus: -1,2% a/a.



STATI UNITI

- Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a febbraio (ore 14.30). Consensus: 190mila.

- Tasso di disoccupazione a febbraio (ore 14.30). Consensus: 4,1%.

- Salari orari a febbraio (ore 14.30). Consensus: +0,3% m/m.