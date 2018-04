Agenda economica del 4 aprile 2018

Ancora dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti

di Edoardo Fagnani

3 apr 2018 ore 16:47

ITALIA



Borsa Italiana

- Chiusa la sessione afterhours.



Bilanci 2017

- Gruppo FNM



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Anima Holding. L'operazione terminerà il 12 aprile, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 6 aprile.

- In corso l’aumento di capitale di IGD. L'operazione terminerà il 13 aprile, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 9 aprile.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da RLG Italia Holding sulle azioni di YOOX Net a Porter Group. L’operazione terminerà il 9 maggio.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto lanciata da Quarantacinque sulle azioni di Cad IT. L’operazione terminerà il 6 aprile.



Assemblee degli azionisti

- Toscana Aeroporti (modifica statuto; prima convocazione – Firenze, ore 11.00)

- Innova Italy 1 (approvazione bilancio e nomina membro CdA; prima convocazione – Milano, ore 11.30)





ASTE TITOLI DI STATO



Germania

- Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2023 (quinquennale). Ammontare massimo di 3 miliardi di euro.



Grecia

- Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi. Ammontare previsto: 875 milioni di euro.





MACROECONOMIA



ITALIA

- Tasso di disoccupazione (mensile) a febbraio (ore 10.00).

- Rapporto Deficit/Pil nel quarto trimestre 2017 (ore 11.00).



EUROPA

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a marzo (ore 11.00). Consensus: +1,4% a/a.

- Indice dei prezzi al consumo (stima flash, escluso energia e alimentari) a marzo (ore 11.00).

- Tasso di disoccupazione a febbraio (ore 11.00).



STATI UNITI

- Nuovi occupati (stima ADP) a marzo (ore 14.15). Consensus: 205mila.

- Indice ISM non manifatturiero composito a marzo (ore 16.00). Consensus: 59,0.

- Ordinativi di beni durevoli (finale) a febbraio (ore 16.00).

- Ordinativi di beni durevoli (finale, escluso il settore dei trasporti) a febbraio (ore 16.00).

- Ordinativi industriali a febbraio (ore 16.00). Consensus: +1,2% m/m.