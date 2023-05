Agenda economica del 31 maggio 2023

In agenda numerosi dati macroeconomici in Italia e in Europa

30 mag 2023 ore 17:01

BORSA ITALIANA Dividendi Pagamento dei dividendi staccati il 29 maggio MidCap: Rai Way (0,2745 euro).

STAR: Cairo Communication (0,14 euro); El.En (0,22 euro).

Euronext Growth Milan: Imprendiroma (0,044643 euro); Poligrafici Printing (0,0295 euro). CdA per l’esame dei dati finanziari del 1° trimestre 2023 MeglioQuesto (ricavi, EBITDA e posizione finanziaria netta). Assemblee degli azionisti per approvazione bilanci 2022 MidCap: Fincantieri (ore 10.30); OVS (ore 14.30).

(ore 10.30); (ore 14.30). Euronext Milan: IndelB (ore 11.30); PLC (ore 12.30).

(ore 11.30); (ore 12.30). Euronext Growth Milan: TrawellCo (seconda convocazione, ore 15.00). OPA In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Argo su Finlogic. L’operazione terminerà il 9 giugno 2023. Aumenti di capitale In corso l’aumento di capitale di Visibilia Editore. L'operazione terminerà il 9 giugno 2023, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 5 giugno. Piazza Affari FTSE Russell comunica la revisione ordinaria della serie di Indici FTSE Italia (annuncio dopo la chiusura del mercato After Hours). COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO GERMANIA Emissione di titoli di stato con scadenza novembre 2029 (settennale). Ammontare massimo: 3 miliardi di euro. TRIMESTRALI STATI UNITI Salesforce (1° trimestre 2023/2024 – Comunicato dopo la chiusura di Wall Street) BANCHE CENTRALI FED Pubblicazione del Beige Book (ore 20.00). BCE Discorso di Christine Lagarde (ore 14.30). MACROECONOMIA ITALIA Pil del 1° trimestre 2023 (ore 10.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,8% a/a.

del 1° trimestre 2023 (ore 10.00). Consensus: +0,5% t/t; +1,8% a/a. Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio 2023 (ore 11.00). Consensus: -0,2% m/m; +7,5% a/a (precedente: +0,9% m/m; +8,7% a/a).

(preliminare) a maggio 2023 (ore 11.00). Consensus: -0,2% m/m; +7,5% a/a (precedente: +0,9% m/m; +8,7% a/a). Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio 2023 (ore 11.00). Consensus: +9,2% a/a (precedente: +8,2% a/a). GERMANIA Indice dei prezzi all’importazione ad aprile 2023 (ore 08.00). Consensus: -0,7% m/m.

ad aprile 2023 (ore 08.00). Consensus: -0,7% m/m. Variazione del numero dei disoccupati a maggio 2023 (ore 09.55). Consensus: +14mila.

a maggio 2023 (ore 09.55). Consensus: +14mila. Tasso di disoccupazione a maggio 2023 (ore 09.55). Consensus: 5,6%.

a maggio 2023 (ore 09.55). Consensus: 5,6%. Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio 2023 (ore 14.00). Consensus: +0,5% m/m; +7,1% a/a.

(preliminare) a maggio 2023 (ore 14.00). Consensus: +0,5% m/m; +7,1% a/a. Indice dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio 2023 (ore 14.00). Consensus: +0,3% m/m; +6,8% a/a. FRANCIA Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a maggio 2023 (ore 08.45). Consensus: +0,3% m/m; +6,4% a/a.

(preliminare) a maggio 2023 (ore 08.45). Consensus: +0,3% m/m; +6,4% a/a. Pil del 1° trimestre 2023 (ore 08.45). Consensus: +0,1% t/t; +0,8% a/a. GIAPPONE Produzione industriale ad aprile 2023 (ore 01.50). Consensus: +1,0% m/m. STATI UNITI Indice PMI di Chicago a maggio 2023 (ore 15.45). Consensus: 47,0.

