Agenda economica del 28 marzo 2018

Il Tesoro colloca due Btp

di Edoardo Fagnani

27 mar 2018 ore 16:58

ASTE TITOLI DI STATO



Italia

- Emissione di Btp marzo 2023 (tasso di interesse annuo lordo: 0,95%; codice ISIN: IT0005325946). Ammontare compreso tra i 2 e i 3,5 miliardi di euro.

- Emissione di Btp febbraio 2028 (tasso di interesse annuo lordo: 2%; codice ISIN: IT0005323032). Ammontare compreso tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro.

- Emissione di CCTeu aprile 2025 (tasso di interesse annuo lordo: 0,342%; codice ISIN: IT0005311508). Ammontare compreso tra gli 1,5 miliardi e i 2 miliardi di euro.





ITALIA



Bilanci 2017

- FTSEMib: Buzzi Unicem.

- MidCap: Technogym.

- Standard: ACSM-AGAM; Gas Plus; Intek Group.

- AIM Italia: Alkemy; Caleido Group; Cover50; Digital360; Dominion Hosting Holding; First Capital; Frendy Energy; GEL; PLT Energia; Portale Sardegna; SMRE; Vetrya.



Incontri con la comunità finanziaria

- STAR Conference organizzata da Borsa Italiana (Milano, seconda giornata).

- Gas Plus. Conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2017.



Dividendi

Pagamento dei dividendi staccati il 26 marzo

- Alfio Bardolla TG (0,046 euro)



Operazioni straordinarie

- In corso l’aumento di capitale di Anima Holding. L'operazione terminerà il 12 aprile, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 6 aprile.

- In corso l’aumento di capitale di IGD. L'operazione terminerà il 13 aprile, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 9 aprile.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto volontaria lanciata da RLG Italia Holding sulle azioni di YOOX Net a Porter Group. L’operazione terminerà il 9 maggio.

- In corso l’offerta pubblica di acquisto lanciata da Quarantacinque sulle azioni di Cad IT. L’operazione terminerà il 6 aprile.





TRIMESTRALI



Stati Uniti

- Walgreens Boots Alliance (2° trimestre 2017/2018 – Comunicato prima dell’apertura di Wall Street)





MACROECONOMIA



ITALIA

- Ordini all’industria a gennaio (ore 10.00).

- Fatturato industriale a gennaio (ore 10.00).



GERMANIA

- Indice di fiducia dei consumatori ad aprile (ore 08.00). Consensus: 10,7.



FRANCIA

- Indice di fiducia dei consumatori a marzo (ore 08.45). Consensus: 100,0.



STATI UNITI

- Pil (finale) nel quarto trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,6% tt/aa.

- Deflatore del Pil (finale) nel quarto trimestre 2017 (ore 14.30). Consensus: +2,3% tt/aa.

- Deflatore dei consumi (core, finale) nel quarto trimestre 2017 (ore 14.30).

- Bilancia commerciale (preliminare) a febbraio (ore 14.30).

- Scorte settimanali di petrolio (ore 16.30).