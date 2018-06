Agenda economica del 2 luglio 2018

Prende il via l’aumento di capitale di Prysmian

di Edoardo Fagnani

29 giu 2018 ore 17:04

ITALIA



Operazioni straordinarie

- Prende il via l’aumento di capitale di Prysmian. La società offrirà massime 32.652.314 azioni ordinarie nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 15 diritti posseduti al prezzo unitario di 15,31 euro. L'operazione terminerà il 19 luglio, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale resteranno quotati fino al 13 luglio (SoldiOnline pubblicherà la tabella con le caratteristiche principali dell’operazione).

- In corso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria lanciata da Pluto sulle azioni di Snaitech. L’operazione terminerà il 23 luglio.

- In corso l’aumento di capitale di KREnergy. L'operazione terminerà il 13 luglio, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale resteranno quotati fino al 9 luglio.



Dividendi

- La Doria (0,23 euro).



Assemblee degli azionisti

- Acsm-Agam (nomina CdA; prima convocazione – Monza, ore 10.30).

- ITWay (approvazione bilancio e buy back; seconda convocazione – Ravenna, ore 09.30).

- Costamp Group (approvazione bilancio e aumento di capitale riservato; seconda convocazione – Sirone, Lecco; 30 giugno, ore 11.00).

- Ecosuntek (approvazione bilancio; seconda convocazione – Gualdo Tadino, Perugia; 30 giugno, ore 10.00).





MACROECONOMIA



ITALIA

- Indice PMI manifatturiero a giugno (ore 09.45). Consensus: 52,7.

- Tasso di disoccupazione mensile a maggio (ore 10.00).

- Il ministero dei Trasporti comunica il dato sulle immatricolazioni di automobili nel mese di giugno (ore 18.00).



EUROPA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno (ore 10.00). Consensus: 55,0.

- Tasso di disoccupazione a maggio (ore 11.00). Consensus: 8,5%.



GERMANIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno (ore 09.55). Consensus: 55,9.



FRANCIA

- Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno (ore 09.50). Consensus: 53,1.



GRAN BRETAGNA

- Indice PMI manifatturiero a giugno (ore 10.30). Consensus: 54,0.



GIAPPONE

- Indice Tankan delle grandi imprese manifatturiere del secondo trimestre 2018 (ore 01.50). Consensus: 22,0.

- Indice Tankan delle grandi imprese non manifatturiere del secondo trimestre 2018 (ore 01.50). Consensus: 23,0.

- Indice PMI manifatturiero (finale) a giugno (ore 02.30). Consensus: 53,4.



STATI UNITI

- Indice ISM manifatturiero a giugno (ore 16.00). Consensus: 58,3.

- Spesa in costruzioni a maggio (ore 16.00). Consensus: +0,5%.