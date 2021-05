Nel piano italiano a Bruxelles l’addio al progetto rete unica (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

6 mag 2021 ore 07:54

Il Pnrr avrebbe sostanzialmente archiviato l’unione tra Open Fiber e Tim. Lo scrive Claudio Tito su La Repubblica, citando un passaggio del Recovery Plan: “L’intervento del Pnrr - si legge nel testo - si colloca nel solco degli sfidanti obiettivi definiti in sede europea e nella consapevolezza che le reti a banda larga ultraveloce sono una General Purpose Technology”.

Secondo quanto si legge sul quotidiano, l’Europa c’entrerebbe qualcosa nell’attuale e definitiva stesura sull’impegno per la digitalizzione italiana. Non si tratterebbe infatti solo dei dubbi di alcuni ministri e di alcune forze politiche. Il nucleo essenziale di questa scelta sarebbe infatti maturato in buona parte nella Commissione europea. E quindi il plurale, “reti”, non è usato incidentalmente, ma per evitare un intervento dell’Antitrust comunitaria su un investimento sulle reti ultraveloci che, si legge ancora nel Piano, ammonta a 6,71 miliardi.

