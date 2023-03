Equita Group, i conti del 2022. Dividendo 2023 di 0,35 euro

di Redazione Lapenna del Web

17 mar 2023 ore 07:40

Equita Group - investment bank indipendente italiana quotata al segmento STAR – ha diffuso i risultati finanziari del 2022, esercizio chiuso con un margine di intermediazione di 86,89 milioni di euro, in calo rispetto ai 90,3 milioni ottenuti l’anno precedente. Il risultato netto della gestione finanziaria è diminuito da 90,3 milioni a 86,9 milioni di euro, mentre l’utile netto è sceso da 21,51 milioni a 15,25 milioni di euro. Equita Group ha precisato che il risultato del 2021 era stato influenzato da alcuni benefici derivanti dal consolidamento di Equita K Finance.

A fine 2022 il patrimonio netto era pari a 104,3 milioni di euro, rispetto ai 99,31 milioni di inizio anno.

Il management di Equita Group ha segnalato che il risultato economico, finanziario ed operativo del gruppo nel 2023 sarà influenzato dall’andamento dei mercati finanziari, dall’evolversi del contesto geopolitico globale e dall’andamento dell’economia italiana in generale.

Equita Group ha proposto la distribuzione di un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) di 0,35 euro per azione; la cedola sarà assegnata in due tranche, rispettivamente di 0,2 euro e di 0,15 euro: la prima sarà staccata lunedì 22 maggio 2023 e messa in pagamento il 24 maggio; la seconda sarà assegnata lunedì 20 novembre 2023 e messa in pagamento il 22 novembre.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.