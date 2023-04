Clough (Webuild) e Saipem, nuovo contratto in joint venture

di Redazione Lapenna del Web

21 apr 2023 ore 08:41

Webuild ha comunicato che la controllata che la controllata Clough, in joint venture con Saipem, ha raggiunto il financial closure e le altre condizioni contrattuali necessarie per l’avvio del contratto da 2,56 miliardi di euro (2,8 miliardi di dollari) di valore complessivo, per la realizzazione dell’impianto Urea Ceres per conto della Perdaman Chemicals and Fertilisers, in Western Australia.

L’impianto sarà il più grande in Australia e uno dei maggiori al mondo e garantirà i più elevati standard di sostenibilità dei processi produttivi. Clough partecipa al 50% alla joint venture con Saipem (in quota al 50%).

Webuild continua il processo di crescita in Australia, che già oggi rappresenta il secondo mercato più grande per il gruppo dopo l’Italia, e registra un portafoglio lavori di 12 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.