Webuild, aggiudicato contratto da 1,26 miliardi di euro in Italia

di Redazione Lapenna del Web

3 set 2021 ore 08:10

Webuild ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva del contratto da 1,26 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la costruzione di due tratte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda.

Webuild, in quota al 70%, è a capo del consorzio con Pizzarotti. La nuova opera dovrà essere ultimata in vista delle Olimpiadi invernali di Milano‐Cortina del 2026.

Con questo nuovo contratto, si attesta ad oltre 10 miliardi di euro il valore consolidato delle aggiudicazioni di Webuild, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui risulta migliore offerente dall’inizio del 2021 ad oggi. A questi, si aggiunge il mega‐contratto firmato per la linea ad alta velocità in Texas, del valore di 13,1 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.