Vantea Smart, ottenuto il finanziamento regionale per il progetto WTTM

di Redazione Lapenna del Web

5 gen 2024 ore 07:49

Vantea Smart - società quotata all'Euronext Growth Milan specializzata nel settore dell'information technology - in relazione al programma della regione Abruzzo FESR 2021-2027, ha comunicato che la sua domanda è rientrata nella graduatoria dei soggetti ammessi al contributo.

Al progetto, per l'importo complessivo di circa 800mila euro e una durata di 18 mesi, è stato assegnato un contributo a fondo perduto di 560mila euro.

Il progetto WTTM - Welcome To The Machine - prevede il disegno e la sperimentazione di un framework di cybersecurity da applicare alle aziende che operano nel mondo automotive.

