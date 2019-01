Unieuro acquista 12 punti vendita in Sicilia

15 gen 2019 ore 09:01

Unieuro ha annunciato l’acquisto del 100% del capitale di una società di nuova costituzione titolare di 12 punti vendita in Sicilia attualmente appartenenti a Pistone.

L’operazione segna lo sbarco in forze di Unieuro in Sicilia e rappresenta la seconda maggior acquisizione in termini di fatturato incrementale negli oltre ottant’anni di storia della società. La società ha precisato che i 12 negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di euro e vantano una redditività positiva e superiore alla media di mercato.

Il prezzo pattuito per l’acquisto della partecipazione nella newco è pari a 17,4 milioni di euro e verrà corrisposto in tre tranche: 6 milioni al closing, 6 milioni a distanza di 12 mesi e 5,4 milioni dopo ulteriori 12 mesi. L’operazione sarà finanziata ricorrendo alla liquidità disponibile e alle linee di credito messe a disposizione dagli istituti finanziari in occasione della totale ridefinizione dell’indebitamento della società, avvenuta nel dicembre 2017.

