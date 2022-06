UniCredit sceglie Prelios per i crediti semideteriorati (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

30 giu 2022 ore 07:41

UniCredit si è alleata con Prelios per gestire un iniziale miliardo di inadempienze probabili o crediti unlikely to pay (Utp). Lo ha scritto Luca Davi su Il Sole24Ore.

L’obiettivo dell’accordo è “la massimizzazione dei rientri in bonis e del conseguente positivo impatto sui clienti della banca, con benefici sull’economia reale e sul tessuto produttivo e sociale italiano”.

Ammonta quindi a un miliardo lo stock in gestione per l’anno in corso, cifra che sale a 3 miliardi nei successivi sei anni, lungo i quali si estende l'intesa. Grazie a questo accordo con UniCredit, Prelios, che in passato ha assistito anche IntesaSanpaolo, arriva a gestire già adesso 13 miliardi di Utp.

“L’operazione di cartolarizzazione - si legge ancora sul quotidiano di Confindustria - permette a UniCredit di conseguire il deconsolidamento contabile del portafoglio nel secondo trimestre 2022 e vede come investitore principale nelle note mezzanine e junior il fondo americano Crc”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.