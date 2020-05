Unicredit chiude in rosso

di Redazione Lapenna del Web

6 mag 2020 ore 17:38

Unicredit ha terminato la seduta del 6 maggio 2020 in territorio negativo: il titolo ha subito una flessione dello 0,83% a 6,6 euro.

L'istituto, guidato da jean Pierre Mustier, ha comunicato i dati del primo trimestre 2020, periodo chiuso con ricavi pari a 4,38 miliardi di euro, in flessione dell’8,2% rispetto ai 4,77 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. Il risultato netto di gruppo rettificato è stato negativo per 58 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,13 miliardi contabilizzato nel primo trimestre del 2018.

Alla fine di marzo 2020 le attività finanziarie totali di UniCredit ammontavano a 663 miliardi di euro, in contrazione del 5,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Alla stessa data le esposizioni deteriorate lorde erano diminuite dell’1,5% rispetto al valore di inizio anno e del 33,7% rispetto al trimestre precedente, scendendo a 24,91 miliardi di euro, con un miglioramento del rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 4,9%, dal 5% di inizio anno.

UniCredit ha segnalato che un aggiornamento del piano Team 23 che rifletta le attuali condizioni sarà presentato al Capital Markets Day che si terrà verso la fine dell’anno o l’inizio dell’anno prossimo.

Il ceo, Jean Pierre Mustier in conference call sui dati trimestrali si dichiara fiducioso che l'utile 2021 possa attestarsi tra il 75 e l'80% rispetto al target comunicato in precedenza. Aggiunge inoltre di avere un obiettivo di 15 miliardi di euro di crediti garantiti, di puntare ancora sull'Acquiring, la gamma di soluzioni Sell&Cash per gestire gli incassi in sicurezza e di escludere possibili fusioni o acquisizioni. Il manager ha aggiunto che la politica dei dividendi resterà invariata.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.