UniCredit, Mustier alza la cedola. Nessuna fusione fino al 2023 (Il Sole24Ore)

7 feb 2020 ore 07:51

Il quotidiano economico riporta e commenta il bilancio 2019 di UniCredit diffuso nelle scorse ore. I conti della banca guidata da Jean Pierre Mustier sono stati "leggermente migliori delle attese". Il bilancio ha fornito ai vertici dell'istituto l'occasione di specificare alcuni aspetti relativi ai prossimi mesi: la politica di remunerazione dei soci sarà "più generosa del previsto in futuro" e "non vi saranno operazioni di fusione o acquisizione importanti almeno per i prossimi 4 anni".

I conti dello scorso anno, intanto, sono stati accolti con grande entusiasmo: il Sole24Ore scrive che a convincere la platea degli investitori sono stati "i dati 2019, che il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha chiuso con un utile consolidato pari a 3,4 miliardi di euro (4,7 miliardi il risultato netto sottostante), un patrimonio rafforzato con un Cet 1 ratio al 13,09% ed esposizioni deteriorate lorde diminuite del 33,7% annuo a 25,3 miliardi". Con altrettanto favore sono state accolte le indicazioni sul dividendo 2020 (di 0,63 euro per azione) e un piano di riacquisto di azioni per ulteriori 500 milioni.

