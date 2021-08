UniCredit in trattative per l’acquisizione di MPS: la valutazione di Algebris

di Redazione Soldionline

10 ago 2021 ore 15:06

Alla fine di luglio UniCredit ha comunicato di aver avviato trattative in esclusiva con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la potenziale acquisizione del Monte dei Paschi di Siena.

Il team guidato da Mark Conrad - portfolio manager di Algebris - ha evidenziato che, in linea di principio, alcuni dei termini chiave che sono stati concordati includono la neutralità del capitale, la neutralità degli utili (pre-sinergie), l’immunità dal rischio di controversie straordinarie e l’esclusione delle attività in sofferenza. "Dal nostro punto di vista, mentre rimane molta incertezza sulla struttura effettiva di un potenziale accordo, sarebbe una significativa vittoria strategica e finanziaria per UniCredit se riuscisse ad eseguire una transazione su questi termini", hanno puntualizzato gli esperti.

Algebris ha evidenziato che il titolo è già tra i più economici in Europa (6 volte gli utili 2023) anche prima di eliminare il capitale in eccesso, che è più della metà dell’attuale capitale di mercato. "Aggiustando il capitale in eccesso – che sarà ancora presente dopo un accordo con l'istituto senese secondo i termini richiesti – e ipotizzando una crescita dell’utile per azione a due cifre dopo l’eventuale accordo con il Monte dei Paschi di Siena, UniCredit è attualmente valutata a poco più del doppio sugli utili 2023", hanno calcolato gli esperti.

