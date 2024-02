TrenDevice, -2% i ricavi nel 2023

di Redazione Lapenna del Web

12 feb 2024 ore 10:02

TrenDevice - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta - ha fornito alcune indicazioni finanziarie preliminari relative al 2023.

L'azienda ha terminato l'esercizio con ricavi per 19,46 milioni di euro, in calo del 2% rispetto ai 19,83 milioni ottenuti l'anno precedente. Al contrario, nel solo 4° trimestre il giro d'affari è aumentato del 5%, passando da 6,35 milioni a 6,66 milioni di euro. Il management di TrenDevice ha segnalato che l'incremento registrato nel 4° trimestre del 2023 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente è imputabile all'apertura di nuovi punti vendita TrenDevice sul territorio italiano, mentre il lieve decremento dei ricavi nel 2023, rispetto al 2022, è imputabile all'abbandono del canale marketplace ancora non compensato dai ricavi dell'e-commerce e dei retail store. Escludendo il perimetro marketplace, i ricavi del 2023 hanno registrato una crescita dell'8,6% rispetto all'esercizio 2022.

Nell'intero 2023 TrenDevice ha chiuso lo scorso anno con un EBITDA di 1,91 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 0,75 milioni ottenuti nell'esercizio precedente, in seguito agli interventi sulla marginalità e all'attività di cost cutting, oltre che ai proventi straordinari relativi ai contributi in conto esercizio del progetto “ReFive” di Regione Campania e ai risconti legati ai crediti d’imposta relativi sia ai precedenti esercizi che all’esercizio corrente, per un totale di 1,06 milioni di euro.

