Toscana Aeroporti, ripresa del traffico passeggeri nel primo trimestre 2022

di Redazione Lapenna del Web

11 apr 2022 ore 08:32

Toscana Aeroporti - società che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, quotata all'Euronext Milan - ha comunicato di aver aperto il 2022 con importanti segnali di ripresa del traffico passeggeri dopo il progressivo allentamento delle misure restrittive e il miglioramento dell'andamento dei contagi da Covid-19.

Nel primo trimestre 2022 la compagnia ha trasportato 805mila passeggeri. Nel mese di marzo gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno registrato un traffico di 363.688 passeggeri, in forte crescita rispetto ai 250.464 di febbraio e ai 191.455 di gennaio 2022.

I dati del primo trimestre rimangono in calo rispetto a quelli pre-Covid (-43,4%), ma la costante ripresa sta progressivamente riducendo la forbice: da un gap di 58,4% registrato nel mese di gennaio, si è passati al -41,8% di febbraio e al 31,7% di marzo.

Inoltre, le prospettive di ripresa sono rafforzate dalla stagione estiva 2022, per la quale sono previste nuove destinazioni e la riattivazione di collegamenti non più operati in seguito della pandemia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.