Toscana Aeroporti, i conti del 2018

14 mar 2019

Toscana Aeroporti ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 131,9 milioni di euro, in salita del 9,2% rispetto al 2017. L'utile si è attestato a 14,6 milioni di euro, il 38,3% in più rispetto all'anno precedente. A fine 2018 l'indebitamento finanziario netto era pari a 28,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea ai 28,5 milioni di fine 2017.

Sulla base di qeusti conti il board ha proposto un dividendo di 0,7 euro per azione (il 31,8% in più rispetto a 0,531 euro del 2017), con un payout ratio (ossia la percentuale di utili distribuiti come dividendi) del 95%. Il Pagamento del dividendo sarà a partire dall’8 maggio 2019, con stacco cedola il 6 maggio 2019.

