Toscana Aeroporti, i dati preliminari del primo semestre 2022

di Redazione Lapenna del Web

22 lug 2022 ore 08:54

Toscana Aeroporti - società che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, quotata all'Euronext Milan - ha comunicato i principali risultati preliminari del primo semestre 2022.

I ricavi hanno raggiunto i 46,6 milioni di euro, in crescita del 138,2% rispetto ai 19,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Il margine operativo lordo è tornato positivo per 4,4 milioni di euro, rispetto al rosso di 8,3 milioni di euro dei primi sei mesi del 2021. Toscana Aeroporti ha terminato il semestre con una perdita netta di 3,5 milioni di euro, in calo rispetto al rosso di 13,3 milioni contabilizzato nella prima metà del 2021.

Nel primo semestre 2022, la compagnia ha trasportato 2,8 milioni di passeggeri, in diminuzione del 26% rispetto al dato dello stesso periodo nel 2019, ma in aumento del 595% rispetto ai numeri della prima metà del 2021.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.