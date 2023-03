Terna sottoscrive nuovi contratti di finanziamento con la BEI

di Redazione Lapenna del Web

30 mar 2023 ore 16:32

Terna ha comunicato di aver firmato con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) i contratti relativi alla seconda e alla terza tranche del finanziamento da 1,9 miliardi di euro per il Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà la penisola italiana alla Sicilia e quest’ultima alla Sardegna.

Dopo la prima tranche da 500 milioni di euro, sottoscritta l’8 novembre 2022, i finanziamenti stipulati in questa fase rappresentano, dunque, due ulteriori tranche da complessivi 900 milioni di euro per la costruzione e la messa in esercizio del “Ramo Est” e del “Ramo Ovest” del Tyrrhenian Link. Per l’opera, che sarà a regime nella sua interezza nel 2028, Terna prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro.

I prestiti in oggetto, di durata pari a circa 22 anni dalla prima data di erogazione, sono caratterizzati da una durata più lunga e da costi più competitivi rispetto a quelli di mercato.

Con questa nuova operazione, salgono a circa 3,4 miliardi di euro i finanziamenti complessivi in essere tra Terna e la BEI, cui vanno aggiunti i restanti 500 milioni di euro relativi alle ulteriori tranche del finanziamento per il Tyrrhenian Link, già accordati dalla banca.

