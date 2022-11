Terna, finanziamento dalla BEI per il Tyrrhenian Link

di Redazione Soldionline

8 nov 2022 ore 11:09

Terna ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro destinato a supportare la costruzione e messa in esercizio del “Ramo Est”, del Tyrrhenian Link che collegherà la Sicilia alla Campania.

Il finanziamento rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo approvato dalla BEI a servizio del Tyrrhenian Link, pari a 1,9 miliardi di euro.

Terna prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro per la realizzazione del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà la penisola italiana alla Sicilia (“Ramo Est,” il cui primo cavo sarà operativo a fine 2025) e quest’ultima alla Sardegna (“Ramo Ovest”).

L’opera sarà a regime nella sua interezza nel 2028.

