Terna, Adriatic Link autorizzato dal Ministero dell'Ambiente

6 feb 2024 ore 11:19

Terna ha comunucato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la realizzazione dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà le Marche e l’Abruzzo.

Per l'opera, Terna investirà circa 1,3 miliardi di euro.

L’opera di sviluppo, inserita tra gli interventi previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) e riconosciuta come strategica per il sistema Paese anche dall'Autorità di regolazione, rafforzerà lo scambio di energia nella parte centrale della penisola rispondendo alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema elettrico nazionale e agli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili.

