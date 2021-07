Telecom Italia TIM, le nuove stime per il 2021/2023

Nessuna modifica neppure alla politica di distribuzione dei dividendi. Il management di Telecom Italia TIM punta ad assegnare una cedola di almeno 0,01 euro per le azioni ordinarie

di Redazione Soldionline

19 lug 2021 ore 07:27

I vertici di Telecom Italia TIM hanno rivisto le stime finanziarie per il triennio 2021/2023, diffuse in occasione della diffusione dei risultati del primo trimestre 2021, dopo l’accordo con DAZN per la distribuzione del campionato di Serie A.

Nel dettaglio, per l'esercizio in corso il management ha confermato la stima di ricavi di gruppo organici da servizi stabili o in leggera crescita (stable to low single-digit growth), mentre ha rivisto al ribasso la previsione sull'EBITDA After Lease organico di gruppo (low to mid single digit decrease), anche in conseguenza dei generali effetti sul mercato dello slittamento temporale del piano vouchers per le famiglie e imprese.

Al contrario, l’intesa comporta un’accelerazione nella crescita prevista per ricavi ed EBITDA (aumento nell’ordine del 5%) negli anni 2022-2023.

A livello patrimoniale, Telecom Italia TIM ha confermato gli obiettivi di generazione di 4 miliardi di euro di cassa nell’arco di piano (Equity Free Cash Flow) e il rapporto Net Debt/EBITDA di 2,6x al 2023, mentre ha rivisto la stima sull'indebitamento netto adjusted per fine 2021, ora stimata a 16,8 miliardi di euro (esclusa l'acquisizione dei OI).

Nessuna modifica neppure alla politica di distribuzione dei dividendi. Il management di Telecom Italia TIM punta ad assegnare una cedola di almeno 0,01 euro per le azioni ordinarie e di 0,0275 euro per le azioni di risparmio.