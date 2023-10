Take Off, strategia di riposizionamento e indicazioni sul 2023

di Redazione Lapenna del Web

Take Off - società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, quotata all'Euronext Growth Milan - ha comunicato che la strategia di riposizionamento dei punti vendita in location maggiormente strategiche per il business, prosegue con la chiusura di complessivi 12 negozi, di cui 9 siti in centri commerciali selezionati tra i meno performanti e situati nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Inoltre, la società ha individuato le località adatte per l’apertura di 2 nuovi negozi a marchio Take Off e gestione diretta, prevista entro il 2023 nelle regioni Abruzzo e Marche.

Il management di Take Off, dato il contesto macroeconomico, prevede di chiudere il 2023 con una marginalità inferiore al 9%. Di conseguenza, i vertici ritengono opportuno non procedere con la distribuzione del dividendo sull’utile d’esercizio 2023.

