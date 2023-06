La storia dei dividendi di UniCredit dal 2010

UniCredit è tornata a distribuire la cedola nel 2021 dopo lo stop dell'anno precedente, in ottemperanza alla raccomandazione della BCE in merito alla politica dei dividendi

di Redazione Soldionline

5 giu 2023 ore 11:25

UniCredit è tornata a distribuire il dividendo nel 2021 dopo lo stop dell'anno precedente, anno in cui la banca decise di sospendere la distribuzione della cedola, in ottemperanza alla raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020 in merito alla politica dei dividendi.

In occasione della diffusione dei dati di bilancio del 2022 UniCredit ha fornito un aggiornamento sulla politica di remunerazione degli azionisti.

Nel dettaglio, UniCredit ha anticipato una distribuzione agli azionisti di 5,25 miliardi di euro, in crescita di 1,5 miliardi (+40%) rispetto all'anno precedente, con una proposta di dividendo in contanti di 1,91 miliardi e di riacquisto di azioni proprie per 3,34 miliardi di euro.

UniCredit intende eseguire il riacquisto di azioni proprie in due tranche, la prima pari a circa 2,34 miliardi, da avviare immediatamente dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria degli azionisti in agenda per il 31 marzo 2023, mentre la seconda, pari circa a un miliardo, è attesa durante la seconda meta del 2023 successivamente al completamento della prima tranche.

Nell'analizzare la storia dei dividendi UniCredit dal 2010 va ricordato che nel periodo in esame l'istituto ha proceduto con due raggruppamenti azionari (nel 2011 e nel 2017), in occasione degli aumenti di capitale effettuati dall'istituto.

Di conseguenza, i dividendi staccati nel 2011 e 2012 sono stati pagati a circa 18,33 miliardi di azioni ordinarie e di risparmio, mentre le cedole tra il 2013 e il 2016 erano state assegnate su quasi 6 miliardi di azioni ordinarie e di risparmio.

I dividendi pagati nel 2018, 2019 e 2021 fanno riferimento a oltre 2,2 miliardi di azioni UniCredit.

Nella tabella seguente sono elencati i dividendi UniCredit distribuiti dal 2010 ad oggi (solo azioni ordinarie):

Anno Dividendi UniCredit Note 2010 0,03 --- 2011 0,03 --- 2012 0 --- 2013 0,09 --- 2014 0,1 Scrip dividend 2015 0,12 Scrip dividend 2016 0,12 Scrip dividend 2017 0 --- 2018 0,32 --- 2019 0,27 --- 2020 0 In seguito a raccomandazioni BCE 2021 0,12 --- 2022 0,538 --- 2022 0,9872 ---

Grafico - L'andamento del dividendo UniCredit dal 2010 (Fonte UniCredit; elaborazione SoldiOnline)