La storia dei dividendi di Generali dal 2002

di Redazione Soldionline

18 ago 2022 ore 08:19

Tra le società quotate a Piazza Affari maggiormente appetibili per i dividendi distribuiti c'è Generali. Negli scorsi anni la compagnia assicurativa ha sempre distribuito la cedola, che è diventata via via più ricca a partire dal 2013.

L'unica eccezione negli ultimi anni è rappresentata dal 2020, quando il dividendo Generali era stato limitato a una sola tranche di 0,5 euro per azione, mentre la restante quota di 0,46 euro era stata rinviata al 2021, in seguito alle raccomandazioni dell'autorità di vigilanza.

In occasione della presentazione del piano industriale per il triennio 2022/2024 Generali ha fornito un aggiornamento alla politica dei dividendi.

Nel periodo in esame la compagnia assicurativa punta a distribuire complessivamente ai propri azionisti un ammontare compreso tra i 5,2 miliardi e i 5,6 miliardi di euro, rispetto ai 4,5 miliardi assegnati nel triennio 2019/2021.

Nella tabella seguente sono elencati i dividendi Generali distribuiti dal 2002 ad oggi:

Anno Dividendo Generali Note 2002 0,28 --- 2003 0,28 --- 2004 0,33 --- 2005 0,43 --- 2006 0,54 --- 2007 0,75 --- 2008 0,9 --- 2009 0,78 0,13 in cash + un'azione ogni 25 2010 0,35 --- 2011 0,45 --- 2012 0,2 --- 2013 0,2 --- 2014 0,45 --- 2015 0,6 --- 2016 0,72 --- 2017 0,8 --- 2018 0,85 --- 2019 0,9 --- 2020 0,5 --- 2021 1,47 In due tranche (1,01+0,46) 2022 1,07 ---

Grafico - L'andamento del dividendo Generali dal 2002 (Fonte Generali; elaborazione SoldiOnline)