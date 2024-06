Stm rilancia sull’Italia: cantieri aperti per 10 miliardi (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

Secondo quanto riportato da Antonella Olivieri per Il Sole24Ore, STM ha portato avanti le sue iniziative strategiche con 5 miliardi di investimenti a Catania, da aggiungersi ai 730 milioni stanziati per il sito in costruzione. Ed ancora: 4 miliardi di euro saranno destinati al nuovo impianto dentro il sito di Agrate. In questo modo STM, la multinazionale italo-francese dei semiconduttori, ha cantieri aperti in Italia per complessivi dieci miliardi circa.

L'obiettivo degli investimenti è quello, secondo il ceo Jean Marc Chery di raggiungere 25-30 miliardi di dollari di fatturato entro fine decennio per restare agganciati al gruppo dei primi dieci player al mondo.

L'avvio della produzione all'interno degli stabilimenti di Catania è previsto nel 2026, con una piena capacità di produzione di carburo di silicio già entro il 2033. L'investimento totale ammonta a 5 miliardi, 2 miliardi dei quali saranno sostenuti dallo Stato.

