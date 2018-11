SPAXS, illimity acquista portafoglio NPL per 347 milioni di euro

15 nov 2018 ore 12:29

SPAXS ha comunicato che la banca controllata (la futura illimity, oggi Banca Interprovinciale) ha acquistato un portafoglio di crediti non-performing del valore nominale (gross book value) di 347 milioni di euro. Il portafoglio è stato acquisito da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed è in linea, per caratteristiche e redditività attesa, con quanto previsto dal piano strategico 2018-2023.

Questa operazione porta il valore nominale complessivo dei crediti non performing detenuti dalla banca a 765 milioni di euro.

