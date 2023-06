Seri Industrial, il MIMIT firma l'accordo di sviluppo per il progetto P2P

di Redazione Lapenna del Web

21 giu 2023 ore 08:45

Seri Industrial - società quotata all'Euronext Milan - comunica che è stato sottoscritto l'accordo di sviluppo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia per sostenere il progetto industriale proposto da Packaging to Polymers, società compartecipata dalla controllata Seri Plast e da Unilever Ventures Holdings.

P2P intende realizzare una nuova unità produttiva a Pozzilli (Isernia, Molise) per la produzione di materie prime plastiche riciclate da recupero di imballaggi post-consumo (Post-consumer resyn - PCR) necessari alla realizzazione di imballaggi in plastica di nuova vita.

Il progetto prevede investimenti complessivi pari a circa euro 109 milioni, agevolati con risorse del MIMIT per circa euro 82 milioni (di cui euro 30 milioni di contributo a fondo perduto ed euro 52 milioni di finanziamento agevolato).

