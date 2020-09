Piazza Affari, semestrali della settimana (dal 21 al 25 settembre 2020)

In settimana il focus sarà sulle aziende quotate all’AIM Italia, anche se non mancheranno indicazioni dalle aziende più grandi.

Prosegue la stagione delle semestrali a Piazza Affari.

In settimana il focus sarà sulle aziende quotate all’AIM Italia, anche se non mancheranno indicazioni dalle aziende più grandi. In particolare, giovedì 24 settembre Autogrill comunicherà i risultati dei primi otto mesi dell’esercizio. Focus anche sui numeri di Digital Bros (esercizio 2019/2020) e OVS.

Lunedì 21 settembre 2020



Martedì 22 settembre 2020

STAR: Digital Bros (Esercizio 2019/2020).

MTA: OVS (1° semestre 2020/2021); Ratti; Trevi Group.

AIM Italia: Blue Financial Communication; CY4Gate; Mondo TV France; Solution Capital Management SIM.

Mercoledì 23 settembre 2020

MidCap: Garofalo Health Care.

MTA: Triboo.

AIM Italia: Iervolino Entertainment; Portobello; Relatech; Softec.

Giovedì 24 settembre 2020

MidCap: Autogrill (Ricavi primi otto mesi 2020); Danieli&C (Esercizio 2019/2020).

MTA: Conafi; FullSix; TitanMet.

AIM Italia: Circle; Clabo; Confinvest; Digital Magics (CdA ore 15.30); Friulchem; GEL; Grifal; Ilpra; Industrie Chimiche Forestali; Matica Fintec; Pattern; UCapital24.

Venerdì 25 settembre 2020

