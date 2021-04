Saipem maglia nera al FTSEMib dopo la trimestrale

di Redazione Soldionline

28 apr 2021 ore 16:25

Pessima giornata per Saipem, che registra la peggiore performance di giornata al FTSEMib. Alle 16.25 il titolo della società di ingegneristica era in calo del 5,57% a 2,033 euro, dopo aver toccato un minimo a 1,87 euro in avvio di giornata.

Non sono piaciute le indicazioni emerse dai risultati finanziari del primo trimestre del 2021 di Saipem, periodo ancora condizionato dall’emergenza pandemica e da un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo. Inoltre, i vertici di Saipem hanno segnalato di non essere nella situazione di confermare o aggiornare lo scenario di business presentato al mercato il 25 febbraio 2021, in conseguenza alla situazione politica in Mozambico.

