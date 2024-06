Reway Group, nuove commesse in ambito ferroviario per la controllata Gema

di Redazione Soldionline

4 giu 2024 ore 13:19

Reway Group - società specializzata nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali - ha comunicato che la controllata Gema si è aggiudicata tre nuove commesse in ambito ferroviario.

Il valore complessivo dei contratti, assegnati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ammonta a circa 48,4 milioni di euro.

In particolare, una commessa riguarda la manutenzione straordinaria (civile e tecnologica) di vari fabbricati ferroviari di RFI localizzati in Lazio e Sardegna. Gema è capofila di un’ATI (associazione temporanea d'imprese) con una quota del 28%, per un importo di pertinenza di oltre 29 milioni di euro. I lavori, che inizieranno in un periodo compreso tra l’ultimo trimestre 2024 ed i primi mesi del 2025, avranno una durata stimata di circa 4 anni e vedranno coinvolti circa 20 tra operai specializzati e coordinatori di progetto.

Con queste nuove commesse acquisite salgono a 132,4 milioni di euro i contratti aggiudicati da Gema sotto la gestione di Reway Group e portano il portafoglio ordini complessivo del gruppo, al lordo della quota fatturata nel 2° trimestre 2024, a circa 983 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.