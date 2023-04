RES punta a quotarsi sull'Euronext Growth Milan

di Redazione Lapenna del Web

18 apr 2023 ore 10:19

RES - società che opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale- ha comunicato di aver avviato il bookbuilding ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan. La società punta a debuttare entro l'inizio del mese di maggio 2023.

La quotazione in Borsa avverrà attraverso una operazione di aumento di capitale riservato a investitori qualificati italiani e investitori professionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone).

Il periodo di bookbuilding è fissato dal giorno 17 aprile al 26 aprile 2023 (estremi inclusi). Il prezzo è stato fissato a 4 euro per azione, per una valutazione pre-aumento di capitale pari a 40 milioni di euro. Il lotto minimo di negoziazione è pari a un'azione.

Inoltre, gli azionisti hanno destinato fino a un massimo di 2.000.000 delle azioni possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share. Queste azioni verranno annullate pro quota agli attuali azionisti, qualora RES non raggiunga un obiettivo minimo in termini di Ebitda consolidato al 31 dicembre 2024 pari a 11 milioni di euro.

RES ha anticipato che le risorse derivanti dall’aumento di capitale saranno destinate principalmente alla valorizzazione del sito industriale ex Ittierre di Pettoranello del Molise. Inoltre, la strategia della società prevede investimenti funzionali ad efficientare ulteriormente la dotazione impiantistica esistente; l’attivazione di progetti di ricerca applicata ai materiali per l’implementazione di nuove iniziative industriali in ambito economia circolare e al transfer tecnologico sugli impianti esistenti; la crescita per linee esterne attraverso un’attività mirata di M&A su impianti ed autorizzazioni di terzi in aree geografiche limitrofe.

