Prysmian, finalizzato contratto RWE per parco eolico offshore Sofia

29 mar 2021 ore 19:05

Prysmian Group ha annunciato la finalizzazione del contratto con RWE Renewables, uno dei più grandi sviluppatori di parchi eolici offshore al mondo, per la realizzazione di un sistema in cavo ad alta tensione sottomarino e terrestre “chiavi in mano” del valore di oltre 200 milioni di euro per il parco eolico offshore Sofia di 1,4 gigawatt (GW). Il gruppo aveva già annunciato un accordo come “preferred bidder” a novembre 2020.

Il collaudo del progetto è previsto verso la fine del 2026.

