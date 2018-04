Portale Sardegna rileva il 51% del capitale di Royal Travel Jet

di Edoardo Fagnani

Portale Sardegna ha acquisito da Acacia Travel Holding una partecipazione pari al 51% del capitale di Royal Travel Jet per un corrispettivo complessivo di 550mila euro, interamente corrisposto in data odierna. L’operazione è stata finanziata per cassa per 100mila euro e attraverso un finanziamento chirografario a lungo termine per 450mila euro.

L’accordo prevede anche il riconoscimento in favore di Portale Sardegna di un’opzione call sul residuo 49% del capitale di Royal Travel Jet, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data odierna per un corrispettivo pari a 550mial euro in caso di esercizio dell’opzione call entro il 31 dicembre 2018 e di 600mila euro in caso di esercizio dell’opzione call dopo il 31 dicembre 2018.

L’accordo prevede il riconoscimento in favore di Acacia, in caso di mancato esercizio da parte di Portale Sardegna dell’opzione call nel predetto termine di 12 mesi dalla data odierna, di un’opzione per l’acquisto da Portale Sardegna di una quota pari all’1% del capitale di Royal Travel Jet per un corrispettivo pari a 25mila euro.

