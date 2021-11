Planetel acquisisce Direte

di Redazione Lapenna del Web

19 nov 2021 ore 08:42

Planetel, società specializzata nelle telecomunicazioni a livello nazionale quotata all'Euronext Growth Milan, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante con la società cooperativa Direte SC finalizzato all'acquisizione del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà il nome Direte e che sarà attiva nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI e di sicurezza informatica tra Lombardia e Veneto.

L'operazione prevede la cessione del 100% di Direte da parte di Direte SSC in favore di Planetel per un corrispettivo provvisorio pari a 3,5 milioni di euro, da pagarsi per il 75% alla data del closing e per la residua parte a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale dei fondatori in Planetel da deliberare entro 90 giorni dal closing. L'aumento di capitale avrà un controvalore complessivo pari a 0,875 milioni e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata del valore di mercato delle azioni Planetel nei 3 mesi antecedenti la data di emissione delle azioni destinate ai fondatori, aumetata del 15%. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di dicembre 2021.

Con il perfezionamento di questa operazione, Planetel aumenterà il suo portafoglio di circa 9mila nuovi clienti, rafforzando la penetrazione sul territorio.

