Piazza Affari punta sulla nautica con le Ipo San Lorenzo e Ferretti (Il Sole24Ore)

14 ago 2019 ore 07:16

Il quotidiano scrive che a Piazza Affari il rilancio delle nuove quotazioni sull’Mta passerebbe dal settore della nautica. Questo 2019, che all’AIM Italia ha visto sbarcare numerosissime aziende, non è stato generoso per le Ipo sul segmento standard: il Sole24Ore ricorda che l’evento più rilevante è infatti collegato alla quotazione, seppur da record in Europa vista la raccolta di ben 2 miliardi, di Nexi. Oltre questa lo sbarco di Italian Exhibition Group e di Illimity (tramite Spac).

Così, “se i mercati lo permetteranno”, sarebbe pronto per Piazza Affari il produttore di yacht di lusso Ferretti, che tornerebbe a Piazza Affari a fine estate dopo sedici anni dal delisting. Secondo il quotidiano tra ottobre e novembre punta ad arrivare sul listino principale anche Cantieri San Lorenzo, terzo produttore del mondo di superyacht.

Ta gli altri nomi in predicato di arrivare a Piazza Affari entro fine anno ci sono Franchi Marmi, azienda leader nel distretto del marmo di Carrara e il polo dell’audio professionale che fa capo alla società emiliana Rcf Group.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.