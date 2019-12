Piazza Affari, multipli ancora interessanti (Plus - Il Sole24Ore)

29 dic 2019 ore 19:05

Plus, l’inserto del sabato de Il Sole24Ore, ha intervistato alcuni gestori sulle prospettive di Piazza Affari per il 2020 dopo il sorprendente rally registrato nell’anno che per terminare.

Nonostante le incertezze in campo politico e un’economia in fase di rallentamento, gli esperti restano ancora ottimisti e non escludono opportunità per nuovi rialzi “sempre che le condizioni rimangano almeno le stesse e a patto che non ci siano mutamenti del quadro politico che possano cambiare lo scenario”, ha precisato Francesco Martorana - amministratore delegato di Generali Insurance Asset Management.

Filippo Di Naro – direttore investimenti di Anima – non esclude che il rally delle piccole e medie società possa continuare, in quanto questi titoli non sarebbero sopravvalutati rispetto ai pari grado europei. Sandrini.

