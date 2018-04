Piazza Affari, le assemblee della settimana (dal 9 al 14 aprile 2018)

Giovedì 12 aprile si riuniranno i soci di Unicredit e del Monte dei Paschi Siena, mentre il giorno seguente è il turno della galassia Fiat

di Edoardo Fagnani

9 apr 2018 ore 12:08

Entra le vivo la stagione delle assemblee degli azionisti a Piazza Affari.

Giovedì 12 aprile si riuniranno i soci di Unicredit e del Monte dei Paschi Siena per l’approvazione del bilancio del 2017, mentre il giorno seguente è il turno della galassia Fiat (CNH Industrial, Fiat Chrysler Automobiles e Ferrari).

Sabato 14 aprile si riuniranno i soci di BPER Banca.

Le società in grassetto indicano il giorno in cui l’assemblea si riunirà ufficialmente.







Lunedì 9 aprile



- Acsm-Agam (fusione per incorporazione sette società e contestuale aumento di capitale; prima convocazione – Monza, ore 15.00).

- Cerved (approvazione bilancio, buy back, nuova denominazione, aumento capitale e modifica statuto – San Donato Milanese, Milano; ore 14.30).

- 4AIM Sicaf (approvazione bilancio, prima convocazione – Milano; ore 15.00).

- Spactiv (approvazione bilancio, prima convocazione – Milano; ore 08.00).





Martedì 10 aprile



- Banca Mediolanum (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Basiglio, Milano; ore 10.00).

- Acsm-Agam (fusione per incorporazione sette società e contestuale aumento di capitale; seconda convocazione – Monza, ore 15.00).

- Massimo Zanetti BG (approvazione bilancio – Villorba, Treviso; ore 11.00).

- 4AIM Sicaf (approvazione bilancio, seconda convocazione – Milano; ore 15.00).

- Spactiv (approvazione bilancio, seconda convocazione – Milano; ore 09.30).





Mercoledì 11 aprile



- FinecoBank (approvazione bilancio, buy back, aumenti di capitale gratuiti e modifica statuto – Milano; ore 10.00).

- Banco di Sardegna (approvazione bilancio; prima convocazione – Sassari; ore 10.00).





Giovedì 12 aprile



- Banca Generali (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Trieste; ore 09.30).

- Prysmian (approvazione bilancio, nomina CdA, buy back e aumenti capitale – Milano; ore 14.30).

- Unicredit (approvazione bilancio, nomina CdA, aumenti capitale e modifica statuto – Milano; ore 10.00).

- Aeffe (approvazione bilancio – Montegridolfo, Rimini; ore 09.30).

- Banca MPS – Monte dei Paschi di Siena (approvazione bilancio e buy back – Siena; ore 09.30).

- Banco di Sardegna (approvazione bilancio; seconda convocazione – Sassari; ore 10.00)

- Beni Stabili (approvazione bilancio, nomina amministratore, buy back, trasferimento sede legale e aumento capitale – Milano; ore 11.00).

- Coima RES (approvazione bilancio e nomina CdA – Milano; ore 09.00).

- MolMed (approvazione bilancio – Bresso, Milano; ore 15.00).

- Capital for Progress 2 (approvazione bilancio; prima convocazione – Milano; ore 09.30).

- Gruppo Green Power (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Mirano, Venezia; ore 12.30).

- Italian Wine Brands (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; prima convocazione – Milano; ore 20.00).





Venerdì 13 aprile



- Banca Generali (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; seconda convocazione – Trieste; ore 09.30).

- CNH Industrial (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Amsterdam; ore 09.00).

- Fiat Chrysler Automobiles (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Amsterdam; ore 12.00).

- Ferrari (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Amsterdam; ore 15.00).

- Autostrade Meridionali (approvazione bilancio e nomina CdA; prima convocazione – Napoli; ore 11.00).

- Inwit (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back – Rozzano, Milano; ore 15.00).

- Poligrafica S.F. (approvazione bilancio e buy back – Castrezzato, Brescia; ore 10.30).

- Risanamento (approvazione bilancio e riduzione capitale per perdite; prima convocazione – Milano; ore 15.00).

- Capital for Progress 2 (approvazione bilancio; seconda convocazione – Milano; ore 09.30).

- Energy LAB (comunicazione della situazione prevista dal codice civile; prima convocazione – Moimacco, Udine; ore 11.00).

- Gruppo Green Power (approvazione bilancio e nomina CdA; seconda convocazione – Mirano, Venezia; ore 12.30).

- Italian Wine Brands (approvazione bilancio, nomina CdA e buy back; seconda convocazione – Milano; ore 10.00).





Sabato 14 aprile



- BPER Banca (approvazione bilancio e nomina CdA – Modena; ore 09.00).