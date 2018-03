Piazza Affari, i bilanci della settimana (dal 26 al 30 marzo 2018)

Il 26 marzo è in programma il consiglio di amministrazione di EXOR per l’esame dei conti del 2017. Giovedì 29 marzo, invece, toccherà a Poste Italiane

di Edoardo Fagnani

26 mar 2018 ore 10:05

Ancora una settimana ricca di bilanci a Piazza Affari, in particolare per le società quotate all’AIM Italia.

Tuttavia, non mancano anche alcuni colossi del FTSEMib. In particolare, lunedì 26 marzo è in programma il consiglio di amministrazione di EXOR per l’esame dei conti del 2017.

Il 29 marzo, invece, toccherà a Poste Italiane diffondere il bilancio dello scorso esercizio.







Lunedì 26 marzo



- FTSEMib: EXOR.

- MidCap: Credito Valtellinese.

- STAR: Cairo Communication; IT Way; Sabaf; Unieuro (preliminari esercizio 2017/2018).

- Standard: EEMS; Il Sole24Ore; LU-VE; Management&Capitali.

- AIM Italia: Elettra Investimenti; Enertronica; H-Farm; Iniziative Bresciane; Leone Film Group.





Martedì 27 marzo



- Fincantieri

- Hera

- IVS Group

- Mediacontech

- Mondo TV

- TerniEnergia

- GO Internet (AIM Italia)

- MailUp (AIM Italia)

- Safe Bag (AIM Italia)





Mercoledì 28 marzo



- FTSEMib: Buzzi Unicem.

- MidCap: Technogym.

- Standard: ACSM-AGAM; Gas Plus; Intek Group.

- AIM Italia: Alkemy; Caleido Group; Cover50; Digital360; Dominion Hosting Holding; First Capital; Frendy Energy; GEL; PLT Energia; Portale Sardegna; SMRE; Vetrya.





Giovedì 29 marzo



- FTSEMib: Poste Italiane.

- MidCap: SOL.

- STAR: Giglio Group.

- Standard: Borgosesia (CdA ore 14.00); Carraro; Ceramiche Ricchetti; Eukedos; KREnergy; ROSSS; S.S. Lazio (1° semestre 2017/2018).

- AIM Italia: Assiteca (1° semestre 2017/2018); Bomi Italia; Casta Diva Group; Cdr Advance Capital (CdA ore 15.00); Gambero Rosso; Italia Independent Group; Lucisano Media Group; Neodecortech; Visibilia Editore; WIIT; WM Capital.





Venerdì 30 marzo



- AIM Italia: Bio-ON; Clabo; DBA Group; DigiTouch; Energica Motor Company; GPI; ILLA; Notorious Pictures; Rosetti Marino; Triboo.