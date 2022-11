Piaggio inaugura un nuovo stabilimento in Indonesia

di Redazione Lapenna del Web

23 nov 2022 ore 09:57

Piaggio ha comunicato di aver inaugurato il nuovo stabilimento produttivo a Jakarta, in Indonesia, proseguendo nel percorso di internazionalizzazione ed espansione strategica.

L'Indonesia rappresenta il terzo mercato al mondo per scooter e moto dopo India e Cina, con prospettive di crescita future.

Con la nuova apertura in Indonesia, Piaggio opera attualmente in otto poli industriali, di cui tre in Italia, uno in India, in Vietnam, in Cina e negli Stati Uniti.

