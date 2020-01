Il lunedì - in borsa - di Juve, Roma e Lazio

13 gen 2020 ore 09:25

Come ogni lunedì occhi sui club calcistici quotati. Come stanno andando in borsa i team di Piazza Affari?

Poco mosse le squadre del posticipo della domenica: la Juventus (+0,39%) ha battuto ieri sera all'Olimpico la Roma (invariata) per 2 reti a 1 e si è laureata campione d'inverno. Sabato la Lazio (+2,68%) ha ottenuto la decima vittoria consecutiva in campionato (record per il club biancoceleste) confermandosi la terza forza del campionato dopo l'Inter, costretta sul pareggio, a San Siro, dall'Atalanta.

