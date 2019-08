Juventus la peggiore al FTSEMib

26 ago 2019 ore 12:39

Tra i titoli del FTSEMib spicca il calo di Juventus, il peggior titolo del paniere delle azioni a maggior capitalizzazione. Il club bianconero perde alle 12.35 il 4,65%.

Ma cosa c'è alla base del calo del titolo Juventus nella seduta di oggi? Non ci sono comunicati stampa price sensitive che giustifichino il calo del club.

In questo fine settimana è iniziato il campionato di calcio e il team ha inaugurato la stagione con una vittoria per 1 a 0 sul campo del Parma. Le variazioni odierne, anche cosiderando quelle di Lazio e Roma (la prima sale con convinzione dopo la larga vittoria in casa della Sampdoria e la seconda scende dopo il pareggio con il Genoa), sembrano frutto dell'esito di queste prime uscite.

