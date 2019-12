NVP, conosciamo meglio la società

La società è attiva nel settore dei servizi di produzione video per network televisivi e per proprietari o gestori di diritti televisivi. Due direttrici di crescita

La quotazione di NVP ha portato a 33 le matricole del 2019 all’AIM Italia. La società ha debuttato sul listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive il 5 dicembre 2019.

L’ammissione di NVP all’AIM Italia è avvenuta in seguito a un collocamento di 2.640.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato.

Le azioni di NVP sono state collocate a 3,8 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale pari a circa 27 milioni di euro.

NVP - L'ATTIVITA'

NVP è stata costituita nel 2007 ed è attiva nel settore dei servizi di produzione video principalmente per network televisivi e per proprietari o gestori di diritti televisivi.

In particolare, l’attività si concretizza, nella progettazione e sviluppo, con regie mobili (Ob-Van) ad alto contenuto tecnologico, di eventi televisivi, in particolare sportivi, entertainment, concerti e spettacoli.

Negli ultimi anni NVP ha perseguito una strategia di diversificazione geografica incrementando la propria presenza internazionale. In particolare, il mercato nel quale opera l’azienda comprende diversi paesi, oltre l’Europa, quali, inter alia, Arabia Saudita, Marocco, Stati Uniti, Thailandia, Malesia e Qatar.

Il settore in cui opera NVP è caratterizzato da una clientela, rappresentata principalmente da emittenti televisive, piattaforme online di fruizione dei contenuti, case di produzione, società sportive, federazioni sportive, italiane ed internazionali, con esigenze che richiedono una marcata e specifica professionalità nonché capacità di integrazione di soluzioni tecnologicamente complesse. Tra i principali clienti si annoverano importanti network televisivi nazionali ed internazionali (DAZN, IMG, Infront, ISU, Mediapro, Mediaset, Sky Italia, Rai, Uefa), noti produttori di contenuti (Endemol, Magnolia) nonché numerose federazioni sportive, italiane ed internazionali (Olimpic Broadcast Service Europa, Eurosport).

NVP - I DATI DI BILANCIO

NVP ha fornito alcuni dati relativi all’esercizio 2018 e al primo semestre del 2019.

Nel dettaglio, la società ha terminato lo scorso anno con un valore della produzione di 5,06 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto ai 4,23 milioni ottenuti nell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è salito del 31%, passando da 1,39 milioni a 1,82 milioni di euro; al contrario, il risultato operativo è sceso da 656mila euro a 618mila euro (-6%), in conseguenza a maggiori ammortamenti e svalutazione. L’utile netto è cresciuto del 54% a 258 mila euro.

Nella prima metà del 2019 il valore della produzione di NVP si è attestato a 3,26 milioni di euro, in aumento del 55% rispetto ai 2,1 milioni ottenuti nella prima metà dello scorso anno. Il margine operativo lordo è salito del 64% a 1,12 milioni, mentre l’utile netto è più che raddoppiato, passando da 36mila euro a 76mila euro.

A fine giugno l’indebitamento netto era pari a 6,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 5,68 milioni di inizio anno.

Al momento il management di NVP non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi.

NVP - LA STRATEGIA

NVP intende continuare nel proprio processo di crescita ed espansione mediante l’adozione di due linee strategiche.

Crescita per linee interne . NVP intende incrementare le proprie dotazioni tecnologiche e aumentare la propria capacità produttiva mediante lo sviluppo di un nuovo Ob-Van (regia mobile destinata alla realizzazione televisiva completa di eventi live), denominato Ob-Van 7 4K HDR, attualmente in fase di progettazione (parzialmente finanziato a fondo perduto tramite la partecipazione a un bando della Regione Sicilia) e in fase di completamento della relativa ingegnerizzazione, che entrerà in attività nel secondo semestre del 2020. Inoltre, è prevista una nuova unità fly case (apparecchiatura sistemata su un contenitore protettivo costruito appositamente per il trasporto di attrezzature fragili che devono essere frequentemente spostate da un luogo all’altro, tramite trasporto aereo o stradale, con necessaria movimentazione dei bagagli da parte di personale).

Crescita per linee esterne. NVP non esclude il perfezionamento di acquisizioni di partecipazioni di maggioranza in società e/o rami d'azienda, nazionali e/o internazionali, operanti nel mercato di riferimento, che offrano competenze complementari e sinergiche ovvero servizi innovativi nel broadcasting sportivo, affidabilità produttiva e buona capacità tecnologica. L'obiettivo è quello di ampliare la capacità commerciale su clienti e mercati non serviti, oltre che per una migliore logistica, nazionale ed internazionale, delle regie mobili.

NVP - I PRINCIPALI RISCHI

Tra i fattori di rischio indicati nel documento informativo i vertici di NVP hanno segnalato la concentrazione dei ricavi su un numero limitato di clienti; in particolare, nel 2018 i due maggiori clienti hanno contribuito al 44% del fatturato complessivo dell’azienda, mentre i primi cinque clienti hanno pesato sul 71% dei ricavi totali di NVP. La società ha evidenziato che la perdita di un cliente rilevante (ad esempio a causa dell’esclusione della squadra di calcio dal campionato ovvero della sua retrocessione) o di una parte di fatturato generato da un cliente rilevante, ovvero il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dai primi clienti per i servizi prestati potrebbe incidere negativamente suoi risultati economici dell’azienda.

Inoltre, la società ha ricordato che anche eventuali ritardi nella fase di realizzazione di un contenuto video oppure problemi tecnologici nell’utilizzo di regie mobili potrebbero avere un impatto negativo sull’operatività di NVP. In particolare, l’azienda non esclude la possibilità che le regie mobili utilizzate raggiungano un livello tale di saturazione da non consentire alla società di accettare nuove commesse.

Senza trascurare il fatto che NVP nell’esercizio della propria attività partecipa a gare di appalto, al fine di aggiudicarsi l’erogazione di servizi e forniture. Tali appalti possono avere una durata pluriennale, consentendo all’azienda di pianificare la propria attività per gli esercizi futuri. Tuttavia, NVP ha ricordato che non ci sono certezze in merito al numero di appalti banditi e alla loro frequenza, all’esito favorevole di tali gare, nonché alla possibilità per lo stesso di riaggiudicarsi gare di appalto precedentemente vinte e nuovamente bandite a condizioni economiche almeno equivalenti.